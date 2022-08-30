ЗСУ на півдні знищили 3 склади, переправу через Дніпро та багато живої сили й техінки ворога

Водночас шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу ЗСУ атакували позиції ППО противника.

В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати РФ за добу до 82 солдатів і 30 одиниць техніки, серед яких:

зенітно-ракетна система С-300;

2 танки Т-72;

11 гаубиць "Мста-Б";

3 реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган";

важка вогнеметна система "Сонцепьок";

самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";

120 мм мобільний міномет;

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";

протитанкова керована ракета;

6 одиниць броньованої техніки.

Окрім цього, Збройні сили України знищили склади боєприпасів окупантів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

"Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено", - додали військові.