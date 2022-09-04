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ВСУ на юге уничтожили почти 140 оккупантов и много техники, в том числе установку C-300

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Херсонская область, Воскресенье 04 сентября 2022 02:29
ВСУ на юге уничтожили почти 140 оккупантов и много техники, в том числе установку C-300 Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На южных рубежах защиты авиация ВСУ 24 раза нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам россиян. Уничтожены 138 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 9 танков, гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Ураган", пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152 калибра, 18 единиц автомобильной бронетехники.

Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава.

В Черном море происходит шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

Однако два надводных носителя "Калибров" держат наготове 16 высокоточных снарядов.

Напомним, сутками ранее Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

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