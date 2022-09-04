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ЗСУ на півдні знищили майже 140 окупантів і багато техніки, в тому числі установку C-300

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Херсонська область, Неділя 04 вересня 2022 02:29
ЗСУ на півдні знищили майже 140 окупантів і багато техніки, в тому числі установку C-300 Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Знищено 138 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152 калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.

У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.

Нагадаємо, добою раніше Збройні Сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

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