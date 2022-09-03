ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники
Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
ВСУ захватили в плен трех российских военных, 2 танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.
В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.
ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.
Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.
Потери россиян на юге за сутки:
- 14 танков Т-72 и Т-62;
- гаубица "Мста-Б";
- авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
- 2 реактивные системы залпового огня "Ураган";
- 3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
- мобильный миномет 120 калибра;
- 2 беспилотных разведчика;
- 35 единиц автобронетехники.
Напомним, 1 сентября ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 48700 своих военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.