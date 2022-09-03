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ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 03 сентября 2022 03:27
ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

ВСУ захватили в плен трех российских военных, 2 танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Потери россиян на юге за сутки:

  • 14 танков Т-72 и Т-62;
  • гаубица "Мста-Б";
  • авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
  • 2 реактивные системы залпового огня "Ураган";
  • 3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
  • мобильный миномет 120 калибра;
  • 2 беспилотных разведчика;
  • 35 единиц автобронетехники.

Напомним, 1 сентября ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 48700 своих военных.

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