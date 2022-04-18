ВСУ на юге Украины уничтожили разведгруппу войск РФ и поразили более 100 целей противника

Отмечается, что захватчики продолжают тщетные попытки вернуть контроль над Александровкой в ​​Херсонской области (расстояние до облцентра - около 44 км).

"Отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением нашим подразделением вражеской разведгруппы", - рассказали военные.

Противник в течение суток произвел более 30 обстрелов позиции украинских военных на южном рубеже обороны.

При этом артиллерией и другими подразделениями группировки войск ВСУ было нанесено поражение более 100 вражеских целей в зоне столкновения.

"Общие потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Черном море корабельная группировка противника продолжает вести разведку и "психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов".