ЗСУ на півдні України знищили розвідгрупу військ РФ і уразили понад 100 цілей противника

У Херсонській області військові ЗСУ ліквідували розвідувальну групу російських військ, коли окупанти намагалися підібратися до Олександрівки, а також завдали противнику істотних втрат у живій силі та техніці на південному фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що загарбники продовжують марні спроби повернути контроль над Олександрівкою в Херсонській області (відстань до облцентру - близько 44 км).
"Відчайдушні спроби проведення розвідки боєм обернулися знищенням нашим підрозділом ворожої розвідгрупи", - розповіли військові.
Противник протягом доби здійснив понад 30 обстрілів позиції українських військових на південному рубежі оборони.
При цьому артилерією та іншими підрозділами угруповання військ ЗСУ було нанесено ураження понад 100 цілей противника в зоні зіткнення.
"Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту й інша автотехніка", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в Чорному морі корабельне угруповання противника продовжує вести розвідку і "психологічний і стратегічний тиск погрозами ракетних ударів".
Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки в Харківській області.
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