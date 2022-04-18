ЗСУ на півдні України знищили розвідгрупу військ РФ і уразили понад 100 цілей противника

У Херсонській області військові ЗСУ ліквідували розвідувальну групу російських військ, коли окупанти намагалися підібратися до Олександрівки, а також завдали противнику істотних втрат у живій силі та техніці на південному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".

Також зазначається, що в Чорному морі корабельне угруповання противника продовжує вести розвідку і "психологічний і стратегічний тиск погрозами ракетних ударів".

"Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту й інша автотехніка", - йдеться в повідомленні.

При цьому артилерією та іншими підрозділами угруповання військ ЗСУ було нанесено ураження понад 100 цілей противника в зоні зіткнення.

Зазначається, що загарбники продовжують марні спроби повернути контроль над Олександрівкою в Херсонській області (відстань до облцентру - близько 44 км).

Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки в Харківській області.

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