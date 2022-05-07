ВСУ на юге Украины уничтожили десятки оккупантов и 7 единиц технки, включая "Град" и ЗРК "Тор"

Украинские военные на южных рубежах обороны в течение суток нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике. Отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях противник продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, не проявляя "особой активности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

Также отмечается, что утром в Белгород-Днестровском районе Одесской области силами ПВО была обезврежена вражеская ракета, а вечером захватчики выпустили по Одесскому району 2 ракеты - в результате никто не пострадал.

"На Николаевщине - одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту", - рассказали в ОК "Юг".

Врагом 6 мая было совершено 5 ракетных ударов в южных регионах, а также рашисты применяли при обстреле системы залпового огня "Смерч".

Так, общие потери врага за сутки, 6 мая, составили:

Ранее сообщалось, что в течение суток, 6 мая, украинские военные на Донбассе успешно отбили 8 вражеских атак и уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 1 автомобиль.

Также мы писали, что бойцы ВСУ на востоке Украины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.

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