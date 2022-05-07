RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на півдні України знищили десятки окупантів і 7 одиниць технки, включаючи "Град" і ЗРК "Тор"

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на південних рубежах оборони протягом доби завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці. Зазначається, що в Херсонській і Миколаївській областях противник продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, не проявляючи "особливої активності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Так, загальні втрати ворога за добу, 6 травня, склали:

  • 21 окупант,
  • 1 безпілотник типу "Орлан-10", збитий в Миколаївській області,
  • 4 самохідних гаубиці,
  • 1 реактивна система залпового вогню "Град",
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "ТОР", який був підготовлений до застосування на острові Зміїний.

Ворогом 6 травня було здійснено 5 ракетних ударів у південних регіонах, а також рашисти застосовували при обстрілі системи залпового вогню "Смерч".

"На Миколаєві - одна ракета знищена загороджувальним зенітним вогнем, а інші вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту", - розповіли в ОК "Південь".

Також зазначається, що вранці в Білгород-Дністровському районі Одеської області силами ППО була знешкоджена ворожа ракета, а ввечері загарбники випустили по Одеському району 2 ракети - в результаті ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що протягом доби, 6 травня, українські військові на Донбасі успішно відбили 8 ворожих атак і знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 1 автомобіль.

Також ми писали, що бійці ЗСУ на сході України виявили і знищили склад з боєприпасами російських окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України