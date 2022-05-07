ЗСУ на півдні України знищили десятки окупантів і 7 одиниць технки, включаючи "Град" і ЗРК "Тор"

Українські військові на південних рубежах оборони протягом доби завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці. Зазначається, що в Херсонській і Миколаївській областях противник продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, не проявляючи "особливої активності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Також зазначається, що вранці в Білгород-Дністровському районі Одеської області силами ППО була знешкоджена ворожа ракета, а ввечері загарбники випустили по Одеському району 2 ракети - в результаті ніхто не постраждав.

"На Миколаєві - одна ракета знищена загороджувальним зенітним вогнем, а інші вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту", - розповіли в ОК "Південь".

Ворогом 6 травня було здійснено 5 ракетних ударів у південних регіонах, а також рашисти застосовували при обстрілі системи залпового вогню "Смерч".

Так, загальні втрати ворога за добу, 6 травня, склали:

Раніше повідомлялося, що протягом доби, 6 травня, українські військові на Донбасі успішно відбили 8 ворожих атак і знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 1 автомобіль.

Також ми писали, що бійці ЗСУ на сході України виявили і знищили склад з боєприпасами російських окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!