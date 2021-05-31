ВСУ на юге Украины проведут учения: жителей призвали сохранять спокойствие

На полигоне в Скадовском районе Херсонской области 1-3 июня состоятся военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

"С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

"Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - призвали в пресс-службе.