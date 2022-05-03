ВСУ на юге Украины за день ликвидировали 122 оккупантов и отразили штурм ДРГ

Так, российская ДРГ пыталась захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, однако была подавлена ​​минометным огнем и сорвана.

"При этом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" отметили, что кроме подбитых рано утром в понедельник двух российских десантно-штурмовых катеров, бойцы ВСУ также уничтожили еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", который пытался с моря зайти в Одессу.

Сообщается, что в течение минувших суток войска РФ, закрепившись на оборонных позициях, не вели активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Однако город Николаев и близлежащие районы были обстреляны врагом с применением реактивных систем залпового огня - под атаки попали объекты промышленности. К счастью, обошлось без жертв.