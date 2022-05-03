RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на півдні України за день ліквідували 122 окупантів та відбили штурм ДРГ

Фото: український військовий (facebook.com/93OMBr)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на південних рубежах оборони завдали російським військам суттєвих втрат у живій силі, а також відбили спробу нападу ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Так, російська ДРГ намагалася захопити спостережний пост ЗСУ в Херсонській області, проте була подавлена мінометним вогнем і зірвана.

"Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань. Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти", - розповіли військові.

Також в ОК "Південь" зазначили, що крім підбитих рано вранці в понеділок двох російських десантно-штурмових катерів, бійці ЗСУ також знищили ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти в Одесу.

Повідомляється, що протягом минулої доби війська РФ, закріпившись на оборонних позиціях, не вели активних дій в Херсонській і Миколаївській областях. Однак місто Миколаїв і прилеглі райони були обстріляні ворогом із застосуванням реактивних систем залпового вогню - під атаки потрапили об'єкти промисловості. На щастя, обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, що українські військові збили за день 8 російських безпілотників - 7 БПЛА типу "Орлан-10" та 1 БПЛА типу "Форпост".

Повномасштабна війна РФ проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонская областьДРГВійна Росії проти України