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ВСУ на юге разбили тяжелую артиллерию и почти полсотни оккупантов

Фото: ВСУ на юге разбили тяжелую артиллерию и почти полсотни оккупантов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За сутки ВСУ уничтожили на юге Украины две 152-мм пушки, много бронированной техники и десятки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что украинская авиация нанесла пять ударов по вражеским позициям.

"Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки - "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

В Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Однако замыслы противника получают адекватный ответ.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационной "власти".

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.

Вражеская группировка состоит из экипажей 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.

Напомним, вчера российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.

Также ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.

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Херсонская область