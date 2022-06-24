ЗСУ на півдні розбили важку артилерію і майже півсотні окупантів

Зазначається, що українська авіація завдала п'ять ударів по ворожих позиціях.

"Підтверджені втрати противника складають 44 загарбники, дві 152-мм гармати - "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївському напрямку ворог розгорнув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Однак задуми противника отримують адекватну відповідь.

Українські партизани продовжують опір на окупованих територіях. Таким чином, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим, але їм перешкоджають штурмові погодні умови.

Вороже угруповання складається з екіпажів 4 ракетних і 3 великих десантних кораблів.

Нагадавши, вчора російська армія випустила три ракети по Миколаєву з боку окупованої території Херсонської області.

Також ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.

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