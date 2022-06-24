RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на півдні розбили важку артилерію і майже півсотні окупантів

Фото: ЗСУ на півдні розбили важку артилерію і майже півсотні окупантів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що українська авіація завдала п'ять ударів по ворожих позиціях.

"Підтверджені втрати противника складають 44 загарбники, дві 152-мм гармати - "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївському напрямку ворог розгорнув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Однак задуми противника отримують адекватну відповідь.

Українські партизани продовжують опір на окупованих територіях. Таким чином, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим, але їм перешкоджають штурмові погодні умови.

Вороже угруповання складається з екіпажів 4 ракетних і 3 великих десантних кораблів.

Нагадавши, вчора російська армія випустила три ракети по Миколаєву з боку окупованої території Херсонської області.

Також ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область