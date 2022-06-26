ВСУ на юге нанесли пять авиаударов, уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку

Фото: ВСУ на южном участке фронта уничтожили два склада противника (gettyimages.com)

Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Всего же за прошедшие сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов и огневую точку.