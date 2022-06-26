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ЗСУ на півдні завдали п'ять авіаударів, знищили два склади боєприпасів і вогневу точку

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Київ, Неділя 26 червня 2022 03:20
ЗСУ на півдні завдали п'ять авіаударів, знищили два склади боєприпасів і вогневу точку Фото: ЗСУ на південній ділянці фронту знищили два склади противника (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Всього ж за минулу добу на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдати. Крім того, українським військовим вдалося знищити два польових склади боєприпасів і вогневу точку.

Нагадаємо, раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.

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