ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" через полтора месяца

Фото: испытания комплекса "Нептун" (armyinform)

Через полтора года в ВСУ планируют передать дивизион РК "Нептун"

Вооруженные силы Украины могут взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" через полтора-два месяца. Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года.

Об этом сообщил пресс-служба "Укроборонпрома".

По словам генерального директора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростельова, испытания РК "Нептун" уже завершены. Далее следует процедура постановки на вооружения.

"По результатам успешно проведенных испытаний, уже через 1,5-2 месяца ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение ВСУ… За 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передано в украинскую армию", - сказал он.

Отметим, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Напомним, 17 июня в Одесской области успешно прошли испытания ракетного комплекса "Нептун".

Также РБК-Украина писало, что во время испытаний в апреле ракеты "Нептун" успешно поразили наводные цели на расстоянии в 100 км.

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Автор: Игорь Литвиненко