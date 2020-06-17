Украина испытала ракеты для уничтожения боевых кораблей

Фото: испытания комплекса "Нептун" (armyinform)

Ракеты "Нептун" способны уничтожить крейсеры, эсминцы и фрегаты

Украинские военные провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун". Эти ракеты способны уничтожить боевые корабли классов крейсер, эсминец и фрегат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Сообщается, что стрельбы с боевой частью успешно прошли на полигоне "Алибей" в Одесской области. Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" разработан для сдерживания российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Данный комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет. А также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

В Генштабе подчеркивают, что ракеты управляемые и практически незаметны для радаров противника.

Напомним, испытания крылатых ракет "Нептун" проводились и ранее, в апреле в Одесской области такая ракета поразила надводную мишень на расстоянии около 100 км.

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Автор: РБК-Украина