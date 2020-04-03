Украина провела успешное испытание крылатых ракет "Нептун"

Фото: ракетный комплекс "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Ракеты успешно поразили наводные цели на расстоянии в около 100 км

В Одесской области успешно прошли испытания комплекса крылатых ракет "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Сообщается, что во время испытания крылатых ракет была проведена проверка дальности и точности поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на расстоянии в около 100 км.

Данный тип ракет планируют взять на вооружение в Вооруженные силы Украины.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке, серийному производству новейших образцов ракетной техники, в частности обеспечения комплексами крылатых ракет Вооруженных Сил Украины для повышения их боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей", - сообщили в СНБО.

Отмечается, что ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронной противодействия противника.

Випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» 2 квітня 2020 року на півдні Одеської області на полігоні «Алібей» відбулися чергові випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун». Під час стрільб було здійснено перевірку тактико-технічних характеристик комплексу, зокрема, дальність та точність ураження морських цілей. Надводні мішені були уражені на заданій дальності. Опубліковано Рада національної безпеки і оборони України Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прошли испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 млрд гривен. В частности, на финансирование ракетной программы в этом году выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году. В ведомстве также подчеркнули, что в целом в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупки на 21,25 млрд гривен.