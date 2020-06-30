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ЗСУ може взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" через півтора місяці

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 16:07
ЗСУ може взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" через півтора місяці
Фото: випробування комплексу "Нептун" (armyinform)

Через півтора року в ЗСУ планують передати дивізіон РК "Нептун"

Збройні сили України можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" через півтора-два місяці. Дивізіон ракетних комплексів може бути поставлений в ЗСУ вже до кінця 2021 року.

Про це повідомив прес-служба "Укроборонпрому".

За словами генерального директора конструкторського бюро "Луч" Олега Коростельова, випробування РК "Нептун" вже завершені. Далі йде процедура постановки на озброєння.

"За результатами успішно проведених випробувань, вже через 1,5-2 місяці ракетний комплекс "Нептун" може бути прийнятий на озброєння ЗСУ... За 1,5 року дивізіон ракетних комплексів вже може бути передано в українську армію", - сказав він.

Зазначимо, РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантные кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активному вогневому і радіоелектронного протидії.

Нагадаємо, 17 червня в Одеській області успішно пройшли випробування ракетного комплексу "Нептун".

Також РБК-Україна писало, що під час випробувань у квітні ракети "Нептун" успішно вразили наводні цілі на відстані до 100 км.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниУкроборонпромракета
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