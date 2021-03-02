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ВСУ взяли на вооружение винтовку Alligator: может уничтожать укрепления и технику

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 14:28
ВСУ взяли на вооружение винтовку Alligator: может уничтожать укрепления и технику Фото: крупнокалиберная антиматериальная винтовка Alligator (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator. Данная винтовка предназначена для уничтожения укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Винтовка Alligator была принята на вооружение по результатам государственных испытаний. При этом в Минобороны отметили, что все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками.

Технические характеристики винтовки:

  • калибр 14,5х114;
  • начальная скорость пули - 980 м/с;
  • эффективная дальность выстрела - до 2000 м;
  • максимальная дальность полета пули - до 7000 м;
  • на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

"Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов", - пояснили в Минобороны.

ВСУ взяли на вооружение винтовку Alligator: может уничтожать укрепления и технику

Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО.

Также сообщалось, что ВСУ в этом году смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен.

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