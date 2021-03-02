ЗСУ взяли на озброєння гвинтівку Alligator: може знищувати укріплення і техніку

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберний антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Дана гвинтівка призначена для знищення укріплень і техніки противника, в тому числі легкоброньованої.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України .

Гвинтівка Alligator була прийнята на озброєння за результатами державних випробувань. При цьому в Міноборони зазначили, що всі деталі гвинтівки виготовлені українськими зброярами.

Технічні характеристики гвинтівки:

калібр 14,5х114;

початкова швидкість кулі - 980 м/с;

ефективна дальність пострілу - до 2000 м;

максимальна дальність польоту кулі - до 7000 м;

на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

"Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної і легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами та інших об'єктів", - пояснили в Міноборони.