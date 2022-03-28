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ВСУ вытесняют оккупантов из Рубежного, враг обстреливает мирных жителей, - Луганская ОВА

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Луганская область, Понедельник 28 марта 2022 07:31
ВСУ вытесняют оккупантов из Рубежного, враг обстреливает мирных жителей, - Луганская ОВА Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из одного района в Рубежном. При этом враг продолжает обстреливать мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

За сутки ВСУ отбили 5 атак врага, а в ответ получили огонь по мирным жителям – повреждены дома в Северодонецке и Рубежном.

Россияне не в состоянии продвинуться дальше, поэтому продолжают срываться на мирных жителях – за последнюю ночь обстреляны дома.

"О трагедии в Боровском с гибелью ребенка и ранением еще одного уже известно всем. Вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов Рубежного. Всего в Луганской и Донбассе за день мы отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника", - говорится в сообщении.

Пока была относительная тишина, спасателям удалось включить еще одну насосную станцию ​​в Рубежном и предоставить людям воду.

Утром стало известно о гибели одного человека в Рубежном в результате обстрела. Также есть раненый.

Гайдай также опубликовал новый график эвакуационных поездов.

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