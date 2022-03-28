ЗСУ витісняють окупантів з Рубіжного, ворог обстрілює мирних жителів, - Луганська ОВА

За добу ЗСУ відбили 5 атак ворога, а у відповідь отримали вогонь по мирних жителях - пошкоджено будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватися на мирних жителях - за останню ніч обстріляні будинки.

"Про трагедію в Борівському із загибеллю дитини і пораненням ще одного вже відомо всім. Вчора ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного. Всього в Луганській і Донбасі за день ми відбили 5 масованих атак російської армії - знищені танки, БМП, автотранспорт противника", - йдеться в повідомленні.

Поки була відносна тиша, рятувальникам вдалося включити ще одну насосну станцію в Рубіжному і надати людям воду.

Вранці стало відомо про загибель однієї людини у Рубіжному внаслідок обстрілу. Також є поранений.

Гайдай також опублікував новий графік евакуаційних поїздів.