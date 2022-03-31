ВСУ выбили оккупантов из Слободы возле Чернигова. Оттуда войска РФ обстреливали гумкоридор

Об очередной победе журналисту рассказали военные, которые передали видео, снятое в Слободе.

На кадрах виден горящий вражеский танк российской модификации модели Т-72Б3, и как местные жители встречают бойцов ВСУ с объятиями и слезами на глазах, когда те заходили в село.

Отмечается, что из Слободы недавно противник проводил обстрелы по гуманитарному коридору в Чернигов, где Цаплиенко получил Ранение.

Село расположено примерно в 20 километрах к северу от областного центра.

Освобождение Слободы - очень важно для усилий по прорыву частичного окружения Чернигова.

Видео: ВСУ освободили село Слобода под Черниговом