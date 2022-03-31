RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ вибили окупантів зі Слободи біля Чернігова. Звідти війська РФ обстрілювали гумкоридор

Фото: українські військові звільнили ще один населений пункт під Черніговом (zsu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ з боєм звільнили село Слобода біля Чернігова, тим самим прорвавши часткове оточення російськими окупантами обласного центру з півночі. У цьому населеному пункті противник влаштовував обстріли гуманітарного коридору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка та CNN.

Про чергову перемогу журналісту розповіли військові, які передали відео, зняте в Слободі.

На кадрах видно палаючий ворожий танк російської модифікації моделі Т-72Б3, і як місцеві жителі зустрічають бійців ЗСУ з обіймами та сльозами на очах, коли ті заходили в село.

Зазначається, що зі Слободи нещодавно противник проводив обстріли по гуманітарному коридору до Чернігова, де Цаплієнко отримав поранення.

Село розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від обласного центру.

Звільнення Слободи - дуже важливо для зусиль з прориву часткового оточення Чернігова.

Відео: ЗСУ звільнили село Слобода під Черніговом

Раніше повідомлялося, що українські захисники в середу звільнили кілька населених пунктів у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧерниговская областьВійна Росії проти України