ВСУ впервые показали, как самоходные гаубицы Caesar бьют врага в Украине

Вооруженные силы Украины показали, как уже активно используют самоходные гаубицы Caesar для уничтожения техники и командных пунктов оккупантов. Артиллеристы ВСУ быстро овладели новыми САУ, фактически всего за несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
САУ установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Автоматизированная система самопривязки и самонаведения на цель облегчает работу расчета.
Ранее мы писали, какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны. ВСУ получают западную военную технику "натовского" образца и калибра.
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