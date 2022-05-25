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ВСУ впервые показали, как самоходные гаубицы Caesar бьют врага в Украине

САУ Caesar (Фото: gagadget.com)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины показали, как уже активно используют самоходные гаубицы Caesar для уничтожения техники и командных пунктов оккупантов. Артиллеристы ВСУ быстро овладели новыми САУ, фактически всего за несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

САУ установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Автоматизированная система самопривязки и самонаведения на цель облегчает работу расчета.

Caesar имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Ранее мы писали, какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны. ВСУ получают западную военную технику "натовского" образца и калибра.

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НАТОВооруженные силы Украины