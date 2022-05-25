ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

САУ встановлені на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневреними. Автоматизована система самоприв'язки й самонаведення на ціль полегшує роботу розрахунку.

Caesar має досить високу скорострільність-5 пострілів у хвилину і високу купчастість стрільби. Може використовуватися кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, що застосовуються в країнах НАТО.