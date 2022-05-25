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ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні

САУ Caesar (Фото: gagadget.com)
Автор: Константин Широкун

Збройні Сили України показали, як вже активно використовують самохідні гаубиці Caesar для знищення техніки та командних пунктів окупантів. Артилеристи ЗСУ швидко опанували новими САУ, фактично всього за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

САУ встановлені на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневреними. Автоматизована система самоприв'язки й самонаведення на ціль полегшує роботу розрахунку.

Caesar має досить високу скорострільність-5 пострілів у хвилину і високу купчастість стрільби. Може використовуватися кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, що застосовуються в країнах НАТО.

Раніше ми писали, яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни. ЗСУ отримують західну військову техніку "натовського" зразка і калібру.

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НАТОЗбройні сили України