ВСУ возле Чернобаевки уничтожили два российских "Смерча", - депутат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в Facebook .

Этими "Смерчами" российские оккупанты планировали обстреливать Николаев. Но ВСУ уничтожили вражеские РСЗО и добавили "паники оккупантам".

Напомним, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла уже 46 500 своих военных.

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