RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ біля Чорнобаївки знищили два російські "Смерчі", - депутат

Фото: ЗСУ біля Чорнобаївки знищили два "Смерчі" окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області поблизу Чорнобаївки українські військові знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя в Facebook.

Цими "Смерчами" російські окупанти планували обстрілювати Миколаїв. Але ЗСУ знищили ворожі РСЗВ та додали "паніки окупантам".

"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню "Смерч". Почали розкладатись, щоб завдати ударів по Миколаєву", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів. Всього з початку війни Росія втратила вже 46 500 своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧернобаевкаВійна в Україні