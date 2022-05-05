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На Донбассе ВСУ отбили 11 атак оккупантов и сбили 7 беспилотников

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Четверг 05 мая 2022 22:43
На Донбассе ВСУ отбили 11 атак оккупантов и сбили 7 беспилотников ВСУ отбили атаку на Донбассе (t.me.ressentiment.channel)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины отбили за сутки 11 атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Ранее мы сообщали, что украинские военные сбили за день 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.

Также мы писали, что на востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов.

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