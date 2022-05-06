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ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів

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П'ятниця 06 травня 2022 21:04
ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів ЗСУ на Сході дають відсіч окупантам (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові не полишають спроб захопити Схід України. Однак, ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу та знищувати техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичноге угруповання "Схід".

Протягом доби, 6 травня, українські військові виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників.

Втрати ворога складають:

  • особового складу - 15;
  • БТР - 1;
  • ББМ - 1;
  • БМП - 1;
  • артилерійські системи - 5;
  • АТ - 1;
  • БПЛА - 2.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників.

Також ми писали, що окупанти розмістили до 800 поранених солдат РФ у божевільні Ростовської області.

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