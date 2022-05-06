ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів
ЗСУ на Сході дають відсіч окупантам (УНІАН)
Російські військові не полишають спроб захопити Схід України. Однак, ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу та знищувати техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичноге угруповання "Схід".
Протягом доби, 6 травня, українські військові виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників.
Втрати ворога складають:
- особового складу - 15;
- БТР - 1;
- ББМ - 1;
- БМП - 1;
- артилерійські системи - 5;
- АТ - 1;
- БПЛА - 2.
Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників.
Також ми писали, що окупанти розмістили до 800 поранених солдат РФ у божевільні Ростовської області.
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