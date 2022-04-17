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ВСУ на Востоке за сутки отразили 5 атак врага, уничтожив 60 оккупантов

Фото: ВСУ уничтожили 60 оккупантов на Востоке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение дня отразили пять атак врага. Уничтожены 60 оккупантов и бронетехника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Восток".

Сегодня, 17 апреля, украинские защитники отразили пять атак врага. Уничтожено 60 оккупантов, а также:

  • 1 танк;
  • 2 боевые машины пехоты (БМП);
  • 2 МТБЛ (многоцелевой транспортер легкий бронированный);
  • 3 артиллерийские системы;
  • 3 АТ;
  • 1 вертолет.

Напомним, с начала войны России против Украины противник безвозвратно потерял более 20 тысяч человек.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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