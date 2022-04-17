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ЗСУ на Сході за добу відбили 5 атак ворога, знищивши 60 окупантів

Фото: ЗСУ знищили 60 окупантів на Сході (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом дня відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів і бронетехніка противника.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на ОТГ "Схід".

Сьогодні, 17 квітня, українські захисники відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів, а також:

  • 1 танк;
  • 2 бойові машини піхоти (БМП);
  • 2 МТБЛ (багатоцільовий транспортер легкий броньований);
  • 3 артилерійські системи;
  • 3 АТ;
  • 1 вертоліт.

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України противник безповоротно втратив понад 20 тисяч осіб.

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