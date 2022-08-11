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ВСУ на востоке сбили два вражеских беспилотника

Новина українською →
Луганск, Четверг 11 августа 2022 13:37
ВСУ на востоке сбили два вражеских беспилотника Фото: ВСУ на востоке сбили два вражеских беспилотника (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 10 августа, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили два беспилотника на Луганском и Харьковском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Воздушных сил ВСУ.

"10 августа на Луганском и Харьковском направлениях подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты два российских беспилотных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Также на нескольких направлениях ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла более 10-ти групповых авиаударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Напомним, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.

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