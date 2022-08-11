ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Четверг 11 августа 2022 08:50
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб Фото: Россия потеряла в войне уже 43 000 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1846 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 4100 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 974 (+3) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 134 (+1) ед,
  • самолетов - 232 (+0) ед,
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6),
  • крылатые ракеты - 185 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
  • специальная техника - 90 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, что за минувшие сутки в Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать