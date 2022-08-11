ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб

Фото: Россия потеряла в войне уже 43 000 своих военных (Getty Images)

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.