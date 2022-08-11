ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
Фото: Россия потеряла в войне уже 43 000 своих военных (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 43000 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1846 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 4100 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 974 (+3) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 134 (+1) ед,
- самолетов - 232 (+0) ед,
- вертолетов - 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6),
- крылатые ракеты - 185 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
- специальная техника - 90 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, что за минувшие сутки в Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.
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