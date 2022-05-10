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ВСУ на Востоке отбили четыре атаки врага и уничтожили 260 оккупантов

Украинские военные уничтожили оккупантов на Востоке (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Востоке Вооруженные силы Украины за сутки отбили 4 атаки российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В частности, за сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава - до 260;
  • танков - 4;
  • БТР - 2;
  • БМП - 2;
  • САУ - 4;
  • АТТ - 7;
  • БПЛА - 2.

Напомним, что вчера, 9 мая, украинские войска уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке.

Также мы писали, что оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей.

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