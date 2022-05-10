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ЗСУ на Сході відбили чотири атаки ворога та знищили 260 окупантів

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Вівторок 10 травня 2022 20:56
ЗСУ на Сході відбили чотири атаки ворога та знищили 260 окупантів Українські військові знищили окупантів на Сході (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Сході Збройні сили України за добу відбили 4 атаки російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зокрема, за добу українські захисники знищили:

  • особового складу - до 260;
  • танків - 4;
  • БТР - 2;
  • БМП - 2;
  • САУ - 4;
  • АТТ - 7;
  • БПЛА - 2.

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході.

Також ми писали, що окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців.

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