ЗСУ на Сході відбили чотири атаки ворога та знищили 260 окупантів
Українські військові знищили окупантів на Сході (GettyImages)
На Сході Збройні сили України за добу відбили 4 атаки російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зокрема, за добу українські захисники знищили:
- особового складу - до 260;
- танків - 4;
- БТР - 2;
- БМП - 2;
- САУ - 4;
- АТТ - 7;
- БПЛА - 2.
Нагадаємо, що вчора, 9 травня, українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході.
Також ми писали, що окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців.
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