ЗСУ на Сході відбили чотири атаки ворога та знищили 260 окупантів

На Сході Збройні сили України за добу відбили 4 атаки російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході.

Також ми писали, що окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців.

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