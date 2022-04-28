На Востоке за сутки ВСУ уничтожили более 40 захватчиков и 3 танка оккупантов
Российские военные (GettyImages)
Украинские защитники на Востоке уничтожили 42 оккупантов, 3 танка, 2 БМП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток"
Сообщается, что за сутки российские войска совершили 2 атаки. Также сейчас продолжаются бои.
Потери врага составляют:
- личного состава - 42;
- танков - 3;
- БМП - 2;
- БТР - 1;
- ББМ - 1;
- АТ - 1;
- БПЛА - 2".
Ранее мы сообщали, что вчера, 27 апреля, на Востоке за сутки уничтожили 75 оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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