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На Востоке за сутки ВСУ уничтожили более 40 захватчиков и 3 танка оккупантов

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Четверг 28 апреля 2022 22:14
На Востоке за сутки ВСУ уничтожили более 40 захватчиков и 3 танка оккупантов Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники на Востоке уничтожили 42 оккупантов, 3 танка, 2 БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток"

Сообщается, что за сутки российские войска совершили 2 атаки. Также сейчас продолжаются бои.

Потери врага составляют:

  • личного состава - 42;
  • танков - 3;
  • БМП - 2;
  • БТР - 1;
  • ББМ - 1;
  • АТ - 1;
  • БПЛА - 2".

Ранее мы сообщали, что вчера, 27 апреля, на Востоке за сутки уничтожили 75 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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