ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів
ЗСУ відбили атаку ворога на Сході (УНІАН)
За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зокрема, в результаті за добу стало менше на 3 десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.
Зокрема, ЗСУ ліквідували:
- особового складу - 30:
- танків - 2:
- МТЛБ - 1:
- артилерійських систем - 1.
Раніше ми повідомляли, що окупанти завершують підготовку до наступальної операції на Схід.
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