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ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів

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Четвер 14 квітня 2022 22:36
ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів ЗСУ відбили атаку ворога на Сході (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зокрема, в результаті за добу стало менше на 3 десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

Зокрема, ЗСУ ліквідували:

  • особового складу - 30:
  • танків - 2:
  • МТЛБ - 1:
  • артилерійських систем - 1.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завершують підготовку до наступальної операції на Схід.

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