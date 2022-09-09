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ВСУ, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов, - ISW

Фото: ВСУ, вероятно, освободят Купянск в следующие 72 часа (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские войска добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что наши воины, вероятно, продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска.

"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, осовободят Купянск в течение следующих 72 часов", - отмечают в ISW.

В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль трасы E40.

Кроме этого, ВСУ, вероятно, звільнили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях близ Грушевки.

"Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", - указали эксперты.

В ISW добавили, что относительно высокая скорость продвижения украинских сил и близость их к Купянску вызывают панику в российских тылах.

Напомним, в Генштабе проинформировали, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

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