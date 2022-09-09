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ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, - ISW

Фото: ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ у наступні 72 години (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ. ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW додали, що ві

Нагадаємо, у Генштабі поінформували, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

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