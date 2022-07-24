ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 июля 2022 02:57
ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW Фото: ВСУ вероятно начали наступление в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, но публичная информация о ходе и темпах контрнаступления будет ограниченной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 23 июля заявил, что украинские силы захватили неназванные населенные пункты в Херсонской области, но призвал жителей Украины хранить молчание о ходе контрнаступления до официальных заявлений украинских властей.

Днем ранее неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил также, что ВСУ отбили неуказанные части оккупированных войсками РФ сел около Херсона. У российских властей также нет стимула сообщать о территориальных приобретениях Украины.

ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW

Напомним, что недавно в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. Местные жители сообщили, что это могло произойти в карьере возле нефтезавода.

Также РБК-Украина писало, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсон Вторжение России в Украину
NEWS
Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий
Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет