ЗСУ ймовірно розпочали контрнаступ у Херсонській області, - ISW
Українські військові, ймовірно, готуються почати або вже почали контрнаступ в Херсонській області, але публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські сили захопили неназвані населені пункти в Херсонській області, але закликав жителів України зберігати мовчання про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.
Днем раніше неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США повідомив також, що ЗСУ відбили невказані частини окупованих військами РФ сіл біля Херсона. У російської влади також немає стимулу повідомляти про територіальні надбання України.
Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Херсоні прогримів вибух. Місцеві жителі повідомили, що це могло статися в кар'єрі біля нафтозаводу.
Також РБК-Україна писало, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.
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