ВСУ ведут ожесточенные бои в Северодонецке и отбили новые штурмы на Славянск

Украинские бойцы продолжают вести ожесточенные бои на территории Северодонецка. Отбили очередной вражеский штурм на Славянск.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Без существенных изменений.
На Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших воинов, а также гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
Российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение в Новом Бурлуку.
"Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Заиловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки", - добавляет Генштаб.
Безуспешно штурмовали в направлениях Старица - Рубежное.
Наши бойцы отбили вражеский штурм на направлениях Долгенькое - Мазановка и Долгенькое - Долина.
Противник сосредоточивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях и наносит удары по линии соприкосновения.
Российские военные активных действий не вели, продолжали обстрелы позиций наших воинов.
Противник продолжает пытаться установить полный контроль над городом.
Оккупанты пытались захватить Врубовку, однако успеха не имели. Во время попытки штурма в направлении Орехово - Золотое, враг получил отпор.
Оккупанты открывали огонь по позициям наших военных, чтобы не дать нашим бойцам перегруппироваться.
"Враг нанес огневого поражения из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное", - отмечает Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 июня, наши бойцы также остановили ряд вражеских штурмов в Луганской и Донецкой областях.
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