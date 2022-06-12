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ВСУ ведут ожесточенные бои в Северодонецке и отбили новые штурмы на Славянск

Фото: ВСУ ведут ожесточенные бои в Северодонецке и отбили новые штурмы на Славянск (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы продолжают вести ожесточенные бои на территории Северодонецка. Отбили очередной вражеский штурм на Славянск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на 18:00.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях:

Без существенных изменений.

На Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших воинов, а также гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении:

Российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение в Новом Бурлуку.

"Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Заиловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки", - добавляет Генштаб.

Безуспешно штурмовали в направлениях Старица - Рубежное.

На Славянском направлении:

Наши бойцы отбили вражеский штурм на направлениях Долгенькое - Мазановка и Долгенькое - Долина.

На Донецком направлении:

Противник сосредоточивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях и наносит удары по линии соприкосновения.

На Лиманском направлении:

Российские военные активных действий не вели, продолжали обстрелы позиций наших воинов.

На Северодонецком направлении:

Противник продолжает пытаться установить полный контроль над городом.

На Бахмутском направлении:

Оккупанты пытались захватить Врубовку, однако успеха не имели. Во время попытки штурма в направлении Орехово - Золотое, враг получил отпор.

На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях:

Оккупанты открывали огонь по позициям наших военных, чтобы не дать нашим бойцам перегруппироваться.

На Южнобугском направлении:

"Враг нанес огневого поражения из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное", - отмечает Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 июня, наши бойцы также остановили ряд вражеских штурмов в Луганской и Донецкой областях.

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