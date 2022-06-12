ЗСУ ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку та відбили нові штурми на Слов'янськ

Українські бійці продовжують вести запеклі бої на території Сєвєродонецька. Відбили черговий ворожий штурм на Слов'янськ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших воїнів, а також цивільну інфраструктуру в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
Російські військові намагаються покращити своє тактичне положення у Новому Бурлуку.
"Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки", - додає Генштаб.
Безуспішно штурмували в напрямках Стариця - Рубіжне.
Наші бійці відбили ворожий штурм на напрямках Довгеньке - Мазанівка та Довгеньке - Долина.
Противник зосереджує зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках й завдає удари по лінії зіткнення.
Російські військові активних дій не вели, продовжували обстріли позицій наших воїнів.
Противник продовжує намагатися встановити повний контроль над містом.
Окупанти намагалися захопити Врубівку, однак успіху не мали. Під час спроби штурму в напрямку Оріхове - Золоте, ворог отримав відсіч.
Окупанти відкривали вогонь по позиціях наших військових, аби не дати нашим бійцям перегрупуватися.
"Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне", - відзначає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 червня, наші бійці також зупинили низку ворожих штурмів у Луганській та Донецькій областях.
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