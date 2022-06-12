ЗСУ ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку та відбили нові штурми на Слов'янськ

Українські бійці продовжують вести запеклі бої на території Сєвєродонецька. Відбили черговий ворожий штурм на Слов'янськ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне", - відзначає Генштаб.

Окупанти відкривали вогонь по позиціях наших військових, аби не дати нашим бійцям перегрупуватися.

Окупанти намагалися захопити Врубівку, однак успіху не мали. Під час спроби штурму в напрямку Оріхове - Золоте, ворог отримав відсіч.

Противник зосереджує зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках й завдає удари по лінії зіткнення.

Наші бійці відбили ворожий штурм на напрямках Довгеньке - Мазанівка та Довгеньке - Долина.

"Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки", - додає Генштаб.

Російські військові намагаються покращити своє тактичне положення у Новому Бурлуку.

На Сіверському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших воїнів, а також цивільну інфраструктуру в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 червня, наші бійці також зупинили низку ворожих штурмів у Луганській та Донецькій областях.

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