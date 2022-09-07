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ВСУ утром "приземлили" российский вертолет в Херсонской области

Фото: ВСУ утром "приземлили" российский вертолет в Херсонской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы сегодня, 7 сентября сбили российский вертолет Ка-52. Вражескую цель "приземлили" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Буквально час назад сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 военнослужащими Воздушного командования "Юг" на юге страны, на Херсонщине. Накануне эти военные собственно вчера и уничтожили 4 из 5 ракет Х-101 (один из бойцов с Воздушного командования "Восток")", - рассказал Игнат.

Кроме того, он добавил, что за эту ночь были сбиты еще два вражеских БПЛА на востоке страны и уничтожен вражеский штурмовик Су-25.

Напомним, что число потерянных Россией с начала полномасштабного вторжения вертолетов уже приближается к 210.

Добавим, недавно ВСУ на юге уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 россиян.

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