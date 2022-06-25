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ВСУ устроили оккупантам засаду на Запорожском направлении (видео)

Фото: ВСУ устроили оккупантам засаду на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные утроили засаду для российских оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Кадры засады снял один из оккупантов, который был ранен во время перестрелки с ВСУ. Он пытался отстреливаться в ответ, однако украинские бойцы попали в него.

Как сообщалось, американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские войска бьют по вражеским целям.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.

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