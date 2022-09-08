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ВСУ устроили ад россиянам под Изюмом: СБУ перехватило разговор

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 16:46
ВСУ устроили ад россиянам под Изюмом: СБУ перехватило разговор Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные устроили настоящий ад оккупантам под Изюмом. Враг начал сомневаться в том, что ему удастся хоть куда-то продвинуться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Точность и мощность ударов наших бойцов заставили оккупантов паниковать.

В перехваченном разговоре оккупант жалуется жене на то, как украинские бойцы умело уничтожили базу, где враг сохранял топливо и технику.

"Ну украинцы вообще разошлись. Просто уничтожают все и вся. Они вычисляют и везде бьют", - рассказывает оккупант.

Также враг раскрыл подробности вчерашнего удара по базе оккупантов.

"Вчера ночью уничтожили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как всегда, но, скорее всего, много! Там очень много людей жили. Там разные части... вот какой нам конец. Все уничтожили", - скулит оккупант.

В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты шокированы натиском украинских войск. Они уже мечтают не о своей победе, а хотя бы о том, чтобы уцелеть и выжить.

Также недавно СБУ перехватила разговор россиянина с девушкой, в которой оккупант признался, что испытывает стыд перед украинским народом.

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