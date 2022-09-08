ЗСУ влаштували пекло росіянам під Ізюмом: СБУ перехопило розмову
Українські військові влаштували справжнє пекло окупантам під Ізюмом. Ворог почав сумніватися у тому, що йому вдасться хоч кудись просунутись.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Точність й потужність ударів наших бійців змусили окупантів панікувати.
В перехопленій розмові окупант скаржиться дружині на те, як українські бійці вміло знищили базу, де ворог зберігав топливо й техніку.
"Ну українці взагалі розійшлись. Просто знищують все і вся. Вони обчислюють і скрізь б'ють", - розповідає окупант.
Також ворог розкрив подробиці вчорашнього удару по базі окупантів.
"Вчора вночі знищили базу... цю, куди возять бензин... скільки там техніки! Ну, не знаю про людей, нічого не кажуть, як завжди, але, швидше за все, багато! Там дуже багато людей жили. Там різні частини... ось який нам кінець. Все знищили", - скиглить окупант.
У відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти шоковані натиском українських військ. Вони вже мріють не про свою перемогу, а хоча б про те, щоб вціліти і вижити.
Також нещодавно СБУ перехопила розмову росіянина з дівчиною, у якій окупант зізнався, що відчуває сором перед українським народом.
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