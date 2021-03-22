ВСУ усилили защиту воздушного пространства на северо-западе Украины
Воздушное пространство Украины усилили на северо-западном направлении. На боевое дежурство в системе ПВО в секторе ответственности на Волыни заступил дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе и на северо-западном направлении", - сказал офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов, добавив, что это стало возможным благодаря успешно проведенным военным обучением, и проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык"
"Дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами.
Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта появилось сообщение, что российский военный вертолет Ми-8 нарушил госграницу Украины и залетел на 50 метров вглубь украинского воздушного пространства. Украинская сторона обратилась к России за разъяснениями относительно этого маневра.
Присутствие российского вертолета возле госграницы подтвердили в Воздушных силах Украины, но военные не смогли подтвердить, действительно ли он нарушил воздушное пространство.