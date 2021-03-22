ВСУ усилили защиту воздушного пространства на северо-западе Украины

Воздушное пространство Украины усилили на северо-западном направлении. На боевое дежурство в системе ПВО в секторе ответственности на Волыни заступил дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook .

"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе и на северо-западном направлении", - сказал офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов, добавив, что это стало возможным благодаря успешно проведенным военным обучением, и проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык"

"Дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами.

Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - говорится в сообщении.